В МЧС рассказали подробности пожара с фурой во Владивостоке

Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Спасатели озвучили подробности серьезного пожара, который случился в обеденное время во Владивостоке. Речь идет о полыхающей фуре на Фадеева. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщение о возгорании поступило на телефон МЧС в 12:06. Пожарные незамедлительно прибыли к месту ЧП и приступили к тушению.

Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

– На момент прибытия пожарных фура была охвачена пламенем, огонь перешёл на один из вагонов железнодорожного состава. На данный момент возгорание локализовано на площади около 30 квадратных метров, тушение пожара продолжается, – уточнили в ведомстве.

Также от очевидцев прозвучала информация о том, что внутри кабины сидел водитель габаритного транспорта. В МЧС заверили, что погибших и пострадавших нет.

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