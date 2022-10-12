«Был очень сильный взрыв»: во Владивостоке загорелась фура с водителем внутри

Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Серьезный пожар случился во Владивостоке. Загорелась фура, водитель в этот момент сидел в кабине. В пресс-службе МЧС комментариев пока не дают – информация уточняется. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось на улице Фадеева, 63. Причины возгорания пока неизвестны, однако масштабы впечатляют. В Сети появились ужасающие кадры – мужчина с огнетушителем мчится к объятой пламенем кабине. В салоне все в дыму, но, со слов очевидцев, внутри находится водитель. Автор ролика кричит ему, чтобы тот поскорее выбирался.

Также очевидцы сообщают, что пожару предшествовал мощный взрыв.

На данный момент открытый огонь потушен. Редакция запросила комментарий у пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ОБНОВЛЕНИЕ

На момент прибытия пожарных фура была охвачена пламенем, огонь перешёл на один из вагонов железнодорожного состава. На данный момент возгорание локализовано на площади около 30 квадратных метров. В МЧС заверили, что погибших и пострадавших нет.

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