Безопасные зоны для посадки и высадки школьников появятся во Владивостоке

Нововведение появится в районе школы №9 на Пушкинской. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке появится первая спецполоса для безопасной, быстрой посадки и высадки учеников. Зоны «Kiss & Ride» («целуй и уезжай») организуют рядом со школой №9 на Пушкинской.

Как рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы, разметка и искусственные бордюры отделят специальную полосу от основной дороги. Работы по монтажу начнутся уже на следующей неделе.

В городском Центре организации дорожного движения поделились, что заехать на выделенную полосу можно только для того, чтобы высадить детей возле учебного учреждения или забрать их домой. По словам специалистов, сейчас на участке возле школы №9 хаотичная парковка, люди оставляют свои машины и игнорируют запрещающие знаки.

– Это значительно снижает видимость на пешеходном переходе и, соответственно, безопасность маленьких участников дорожного движения, – отметил директор муниципального учреждения Александр Гревцев.

В будущем такие полосы могут появиться возле других школ, а также в районе детских садов. Кстати, именно специалисты недавно созданного ЦОДД контролируют безопасность движения рядом с учебными учреждениями, анализируют дорожно-транспортную инфраструктуру города.

Создание специальных полос для посадки и высадки детей, а также расширение пешеходных зон входит в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостока. С помощью этих мероприятий улицы города хотят не только изменить внешне, но и сделать их комфортными, безопасными для всех.

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