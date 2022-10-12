«Мосты ломались как шоколадки»: в Приморье отложили деньги на возможные ЧС после тайфуна «Хиннамнор»

Последствия тайфуна, ударившего в сентябре 2022 года по Приморью. Фото: соцсети

В среду, 12 октября, законодатели приняли очередные корректировки бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Дефицит в 15,6 миллиарда рублей остался без изменений с прошлых заседаний, однако доходы выросли до 181,2 миллиарда. 7,2 миллиарда удалось получить за счет поступлений с налогообложения (выросли доход с налога на прибыль, НДФЛ, налога на землю и т.п.).

Деньги пойдут на увеличение выплат многодетным семьям, компенсации ветеранам труда и детям войны, другим льготным категориям населения. 1,2 миллиарда рублей отойдут в резервный фонд правительства Приморья, еще 1,4 миллиарда распланированы под нужды фонда по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны. Деньги пойдут на ликвидацию последствий ЧС и непредвиденных ситуаций.

– Все [социальные] льготы, которые мы установили, нужно выплачивать. Гуманитарная поддержка наших ребят [участников СВО и мобилизованных жителей] – в том числе. Во время чрезвычайных ситуаций проводятся только конкурентные процедуры, без конкурсных [для оперативного ремонта]. Фонд близок к нулю. Поэтому мы вышли на очередную сессию, чтобы этот фонд пополнить, – прокомментировала Вера Щербина, председатель правительства Приморья, – <...> Огромные мосты ломались как шоколадки.

Напомним, в начале сентября по Приморскому краю ударил тайфун «Хиннамнор», с последствиями которого власти разбираются до сих пор. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Ущерб оценили в сотни миллионов рублей. Пострадали девять тысяч приморцев.

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