Поддержку получили уже больше 8,5 тысяч человек. Фото: Telegram-канал @dpskontrol_125rus

Сумма ущерба от тайфуна «Хиннамнор» в Приморье превысила 112 миллионов рублей. 9 тысяч жителей края получат выплаты после сентябрьского наводнения. За три недели от удара стихии пострадали 9 тысяч приморцев – они подали заявление на выплаты.

Как рассказали в приморском правительстве, большая часть жителей претендует на предоставление материальной помощи. Такую поддержку получили уже больше 8,5 тысяч человек. Еще 3,2 тысячи человек получили 42 миллиона за ущерб от июльских ливней.

В ведомстве напомнили, что «пострадавшие граждане, проживающие на территориях, где объявлена ЧС, имеют право на четыре выплаты в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу либо здоровью граждан. По каждой выплате определены сроки обращения».

В таких условиях приморцы претендуют на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которая выдается, если нарушены условия жизнедеятельности. При этом, чтобы получить деньги – необходимо заполнить заявление не позднее одного месяца со дня введения ЧС.

Когда пострадавший утратил имущество из категории первой необходимости, он претендует на возмещение в размере 50-100 тысяч рублей. Документ нужно подготовить в течение шести месяцев со дня ЧС.

При гибели члена семьи – выплачивается 1 миллион рублей; если в результате ЧС нанесен вред здоровью пострадавшего – гарантируется выплата от 200 до 400 тысяч рублей – сумма зависит от степени тяжести полученного вреда. Обращаться следует в течение 12 месяцев со дня введения режима ЧС через Госуслуги или МФЦ.

При подаче заявления понадобится паспорт, при наличии детей – свидетельство о рождении, СНИЛС, банковские реквизиты (при условии перечисления выплаты на банковский счет).

К слову, получить выплаты можно за каждого члена семьи, заявления готовятся на каждого соответственно.

Напомним, из-за супертайфуна HINNAMNOR в 10 муниципалитетах Приморья подтопило больше 50 жилых домов и 274 придомовых территорий, произошли переливы на 37 участках дорог, без транспортного сообщения остались 18 населенных пунктов.

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