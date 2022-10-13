Прошлогоднего ЧП не будет? Жители приморской столицы боятся остаться без тепла

Отопление на соцобъектах могут дать в ближайшее время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все жители Владивостока знают – обстановка с теплосетями в городе не самая простая. 90% системы изношено, периодически случаются прорывы, в итоге люди надолго остаются без воды. Особенно это неприятно зимой, когда из домов уходит тепло. Во время программы «С главой о главном» на телеканале «Восток24» журналисты задали мэру дальневосточной столицы Константину Шестакову животрепещущий вопрос – насколько город готов к стремительно приближающемуся отопительному сезону и не повторится ли прошлогоднее ЧП? И когда, наконец, в квартирах батареи станут горячими, ведь в этом году осень выдалась крайне холодной.

– Мы усердно готовились к отопительному сезону текущего года. Сделали многое, но не все – в ближайшие несколько лет работа продолжится. Но если говорить в цифрах, то мы привлекли к данной работе 710 миллионов рублей из различных источников бюджета. <…> В первую очередь мы сделали акцент на те улицы и микрорайоны, которые в конце прошлого отопительного сезона с точки зрения аварийности показали себя хуже всего: Фадеева, Юмашева, Народный проспект, Русская, Калинина, Хабаровская, Луговая, Тигровая, Ивановская, Борисенко. Стрельникова – одна из улиц, которая несколько раз фигурировала в СМИ, она тоже в нашем списке аварийности. Наши коллеги из ДГК и Примводоканала хорошо поработали по проспекту 100-летия, Постышева, Спортивной набережной.

Глава города отметил, что катализатором массовых аварий стало происшествие на сетях ДГК на набережной Спортивной гавани. Напомним, тогда огромный фонтан горячей воды начал бить из земли. Для того чтобы история не повторилась, вариант с латанием дыр отмели – трубопровод заменили полностью.

ГРЕЙ МЕНЯ, БАТАРЕЯ

Тепло в дома города пускают не по расписанию, а в зависимости от погоды. Традиционно во Владивостоке отопительный сезон начинают в первых числах ноября, то есть тогда, когда температура на улице держится ниже +8°C в течение пяти суток. На социальных объектах отопление дают немного раньше.

Однако осень в этом году выдалась нетипичная, слишком холодная. Поэтому власти и компании предполагают, что тепло поступит в квартиры владивостокцев уже в ближайшее время:

– Мы всерьез подошли к вопросу подключения социальных объектов. Сейчас ведем мониторинг, смотрим за температурой в детских садах в первую очередь, ибо дети проводят там много времени. Постараемся подключить их к отоплению пораньше, чтобы малыши чувствовали себя комфортно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.