Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал то, о чем мало кто знает

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке отгремели два подряд концерта легендарной группы «Руки Вверх!». В перерывах между выступлениями лидер группы заскочил на официальное открытие одноименного бара в центре Владивостока. На встрече с журналистами Сергей Жуков раскрыл один маленький секрет. О чем речь – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О том, как прошел первый концерт 13 октября в «Фетисов-Арене» мы уже рассказывали. В тот вечер произошло то, чего не было еще никогда. Уже на следующий день Сергей Жуков встретился с журналистами в баре «Руки Вверх!» на Светланской во Владивостоке, где ответил на все интересующие публику вопросы.

Среди прочего, солист группы 90-х рассказал и о своих планах на будущее, а именно – поделился буквально секретной информацией, которая наверняка порадует поклонников творчества коллектива.

– Если бы вы знали, какое количество запросов идет от всей молодежи с предложением сделать совместные песни. Можно было бы вообще ничего не петь и не выпускать, просто петь только с ними песни. Но я так, приоткрою, может быть завесу тайны сейчас: есть еще один мегаартист современный и молодой, с кем мы еще не делали никаких творческих работ. Один из популярнейших сейчас артистов в России. С ним мы сейчас работаем. Больше ничего не скажу! Но это должно быть, как минимум, скандально и очень интересно.

Вот так между делом Сергей Жуков взбудоражил присутствующих, но серьезно заявил, что среди звезд современной эстрады сейчас очень мало тех, с кем он бы хотел посотрудничать и записать совместный хит. Но с загадочным «мистером Х» произошла полная взаимность.

Теперь нам остается только ждать, чем же на этот раз порадует слушателей знаменитая группа «Руки Вверх!».

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