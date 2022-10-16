Пожарные в Приморье спасли ребенка, застрявшего на 5-метровой высоте

Боевые расчеты прибыли спустя пару минут. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сотрудники пожарной охраны в Уссурийске спасли ребенка, который забрался на вершину горки. На высоте 5 метров у мальчика свело ноги – он не мог спуститься. Встревоженная мама оперативно позвонила в пожарную охрану. Ребенка удалось спасти без травм, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные прибыли спустя пару минут после вызова. Оценив обстановку, начальник караула Илло Роман принял решение установить трехколенную лестницу и спустить ребенка. Орлов Владимир и Паранчук Андрей, поднявшись к мальчику, объяснили, что опасность миновала, смогли успокоить. Счастливая мама поблагодарила сотрудников за помощь.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о том, как спасатели в конце июля доставили ребенка с острым аппендицитом через затопленные тайфуном дороги.

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