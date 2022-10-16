5 минут потерпишь, 20 лет проживешь: приморцы обсуждают опрометчивый поступок двух пешеходов

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке за полчаса сразу два жителя стали жертвами аварий, об этом рассказали очевидцы в соцсети. Все произошло вечером в субботу, 15 октября. Погибших нет.

Как рассказали свидетели, на Окатовой девушка перебежала дорогу в неположенном месте и попала под машину таксиста. Она потеряла сознание, однако выжила и была госпитализирована с травмами. Спустя 30 минут произошло ДТП по аналогичной причине. Однако его детали пока не известны.

Редакция старается получить комментарий правоохранительных органов. Стоит заметить, пешеходный переход на участке расположен в нескольких минутах ходьбы. Приморцы активно обсуждают аварии в соцсети, где опубликовали информацию. Многие сочувствуют пострадавшим, но отмечают правило – 5 минут потерпишь, 20 лет проживешь.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что за вечер в Приморье загорелись два автомобиля.

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