В Приморье пожарные тушили два загоревшихся автомобиля минувшим вечером

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Приморье загорелись два автомобиля. Погибших и пострадавших нет. Предварительно установлено, что причиной пожара могло оказаться короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Легковой автомобиль загорелся в Лучегорске Партизанского района. Пожарные прибыли оперативно и обнаружили, что огонь охватил моторный отсек машины. Возгорание удалось устранить, но автомобилю серьезно досталось.

Во втором случае аналогичное сообщение получили пожарные в Артеме. На Заречной загорелась машина в 22:49. Предварительная причина – та же. Огнем уничтожена площадь в 3 квадратных метра, горели моторный отсек и салон авто.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что прокуратура заинтересовалась пожарном в бизнес-центре в дальневосточном центре. Вероятно, были нарушены требования безопасности.

Ранее редакция рассказывала, что сотрудники МЧС спасли мальчика с 5-метровой высоты. Подробности – в отдельном материале.

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