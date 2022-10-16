Без китенка, зато с навесом: в легендарное «место встречи» владивостокцев вдохнули вторую жизнь

Фото: Telegram-канал vtoryak.vdk

В полдень 16 октября сквер на Русской, 46, был полон жителей Владивостока. Состоялось открытие обновленного общественного пространства. Взамен фонтана с фигурой китенка – теневой навес с зоной отдыха и декоративным покрытием с плывущими китами. Очевидцы опубликовали видеокадры с мероприятия в социальных сетях.

Обновленная площадка открылась благотворительной выставкой, где раздавали собак и кошек разных возрастов. В течение дня активисты прочитали лекции на тему бытовых отходов и экологии Владивостока. Поучаствовали Дирекция общественных пространств, волонтерское движение помощи животным «Спасем жизнь», экологическое НКО «Зеленый маяк».

Напомним, реконструкция началась в июне 2022 года. Жители сначала восприняли демонтаж фигуры китенка с негативом, ведь это чуть ли не исторический памятник для местных. Однако в мэрии заверили, что экспозиция в аварийном состоянии и долго не простоит. От увиденного на открытии 16 октября большинство пришедших остались довольны.

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