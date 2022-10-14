Благоустроенный сквер с китами на Русской откроют 16 октября во Владивостоке

Сквер благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Во Владивостоке подошло к концу благоустройство сквера на Русской, 46. Здесь привели в порядок пешеходные зоны, установили опоры уличного освещения и малые архитектурные формы. В центре общественной территории появился теневой навес и пространство для отдыха, где появились изображения плывущих китов.

Как рассказали в администрации Владивостока, обновленный сквер откроется в воскресенье, 16 октября, в этот же день в честь этого события состоится эко-фестиваль. Жителей и гостей города ждет выставка-раздача бездомных животных, а также две лекции – о раздельном сборе бытовых отходов и о важности стерилизации четвероногих.

Начнется фестиваль в 12:00. Кстати, сквер благоустраивали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря программе также приводят в порядок парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо и сквер на Калинина.

Программа эко-фестиваля. Фото: Администрация Владивостока

Главная задача нацпроекта – преобразить города и поселки России, сделать их более комфортными для людей.

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