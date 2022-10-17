Больше пяти тысяч жилых домов в Приморье подключили к отоплению

В крае работают 626 котельные из 823. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье к отоплению подключили 44,6% домов. По информации пресс-службы правительства края, это составило 5 251 здание в 28 муниципалитетах из 34.

Как рассказали в региональном министерстве ЖКХ, на 73% к отоплению подключили объекты социально-культурного быта, работают 626 котельные из 823.

– Пока не подавалось тепло в дома Арсеньева, Большого Камня, Владивостока, Находки, Спасска-Дальнего и Хасанского округа. Температура воздуха там позволяет отсрочить начало отопительного сезона.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, региональный штаб отслеживает запасы и поставки топлива на теплоисточники, чтобы отопительный сезон прошел без аварий, а также обращения жителей края.

Напомним, что глава Владивостока рассказывал об отопительном сезоне в городе. По словам Константина Шестакова, в список аварийных улиц попали Фадеева, Юмашева, Народный проспект, Русская, Калинина, Хабаровская, Луговая и многие другие. Специалисты в первую очередь следят за температурой в детских садах, учреждения постараются подключить к отоплению пораньше.

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