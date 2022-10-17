В Приморье третий краболов Находкинского СРЗ спустили на воду

В судне есть все удобства для экипажа. Фото: ГК «Антей».

На Находкинском судоремонтом заводе в торжественной обстановке спустили судно «Капитан». Это третий краболов, который построили в рамках государственной программы инвестквот. Одновременно здесь создавали восемь краболовов, два из которых, «Капитан Хазан» и «Дмитрий Коноплев», спустили на воду в сентябре этого года.

В ближайшее время на первых трех судах установят оборудование, проведут швартовые и ходовые испытания. По словам главного конструктора группы компаний «Антей» Александра Габриеля, «Капитан» – самый современный проект краболова в мире. Промысел он будет вести на севере и Дальнем Востоке. Для удобства экипажа здесь есть высокие и просторные рабочие помещения, санитарный пункт, каюты.

Как рассказал гендиректор Находкинского СРЗ Александр Корнейчук, над проектом работают больше тысячи человек. Через год планируется спуск на воду второй тройки краболовов.

Следующую тройку краболовов спустят на воды через год. Фото: ГК «Антей».

– Спуск третьего по счету в серии краболова еще раз подтвердил высокие компетенции Находкинского судоремонтного завода, одного из флагманов приморского гражданского судостроения. Это значит, что край продолжит наращивать показатели промышленного производства, а предприятия-смежники получат новые заказы, – прокомментировал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий отметил, что модернизация производственных мощностей, обновление технологического процесса помогли заводу добиться успехов в строительстве высокопроизводительных рыбопромысловых судов.

– Приморские рыбаки ждут эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов. Постройку всех судов планируется завершить в 2024 году.

О строительстве других судов можно узнать благодаря государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

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