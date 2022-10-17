Приморские медики впервые выполнили операцию по пересадке самого сложного органа

Специалисты работали на протяжении 16 часов. Фото: t.me/anastasiyahudchenko

В октябре 2022 года врачи Приморской краевой клинической больницы №1 провели первую в истории здравоохранения Приморья операцию по пересадке печени. 10 специалистов работали на протяжении 16 часов.

Команда хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных медсестер и анестезистов прошла подготовку в институте Шумакова в Москве. Так что нет сомнений в том, что пациентка был в самых надежных руках.

В ближайшее время женщину, которой сделали операцию, переведут в хирургическое отделение, где около трех недель она будет под присмотром врачей.

Напомним, это далеко не первый раз, когда приморские специалисты спасают жизнь человеку. Так, например, весной 2022 года Во Владивостокскую клиническую больницу №2, известную жителям города, как «Тысячекоечная» экстренно на скорой помощи поступил младенец в возрасте 1 месяца и 7 дней. Родители вызвали врачей, жизнь малыша висела на волоске. Доктора на протяжении месяца боролись за здоровье грудничка. Чтобы его спасти специалистам пришлось пойти на рискованный шаг и провести уникальную операцию для такого маленького пациента.

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