Первые безопасные зоны «Kiss & Ride» заработали на двух адресах во Владивостоке

На некоторых участках работы еще продолжаются. Фото: пресс-служба ЦОДД.

Во Владивостоке продолжают устанавливать специальные делиниаторы, которые отделяют полосу движения на проезжей части. По словам представителей Центра организации дорожного движения, работы завершились по двум адресам.

Первая специальная полоса для высадки детей заработала на Пушкинской, 39, в районе школы №9. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что такие зоны называют «Kiss & Ride» («целуй и уезжай»). Как рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Баранова, не все родители осознали, что это не стоянка, поэтому здесь нельзя надолго оставлять свою машину.

На дорогах установили делиниаторы. Фото: пресс-служба ЦОДД.

– Но, надеюсь, уже скоро все поймут смысл этой полосы, привыкнут и оценят удобство такой меры для всех. Кроме того, у школы появилась широкая пешеходная часть, и это тоже добавило безопасности и комфорта, – добавила директор.

Еще одна зона для удобного въезда на территорию ВВГУ, где установили делиниаторы, находится на Гоголя в районе ТЦ «Голубиная падь». Как поделился директор Центра организации дорожного движения Александр Гревцев, эта движение на магистральной трассе замедляется из-за припаркованных машин.

– Сейчас заезд на территорию ВВГУ возможен только с крайней правой полосы, отделенной делиниаторами. Это поможет увеличить пропускную способность участка и упорядочить движение транспорта.

Не все родители школьников привыкли к нововведению. Фото: пресс-служба ЦОДД.

Еще две полосы с делиниаторами появятся в районе кольца на пересечении проспекта Красного Знамени и Партизанского. Выделенные зоны, которые помогут регулировать движение на отдельных участках города, создают в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостока, разработанных до 2036 года.

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