Жителей Приморья приглашают принять участие в патриотическом вязальном флешмобе

Акция пройдет во всех муниципалитетах края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщины из Артема предлагают неравнодушным жителям присоединиться к флешмобу «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!», чтобы связать теплые носки для мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Флешмоб начнется 22 октября в 9:30 и продлится до 20:00. В Артеме он пройдет в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской. Во Владивостоке мероприятие состоится сразу на пяти площадках, основные – это АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (Посьетская, 14, 2 этаж, вход с наружной лестницы) и Приморская краевая филармония (Светланская, 15).

Во время мероприятия телемост соединит все площадки акции. Желающие могут не только связать вещи мобилизованным приморцам, но и записать видео-сообщение и подписать открытки со словами поддержки.

Культурно-патриотический флешмоб «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!» состоится библиотеках, кинотеатрах, школах и других учреждениях во 34 муниципалитетах. В краевом министерстве культуры и архивного дела, труда и социальной политики рассказали, что акция подарит каждому жителю возможность внести свой вклад в приближение победы.

– Это общественно значимый социальный проект, цель которого – единение людей разных поколений и национальностей, проживающих на территории Приморского края, в поддержке военнослужащих, выполняющих свой долг и отстаивающих интересы независимости нашего государства. Все связанные носки будут переданы нашим воинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В добрый путь: что приносят приморцы в пункты сбора помощи мобилизованным

Пять адресов, где принимают помощь для мобилизованных, работают во Владивостоке (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.