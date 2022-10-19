Приморец 2 месяца воровал из магазинов мыло, косметику и виски, просто складывая в пакет

Подозреваемый попался в объектив камер видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме задержали 24-летнего приморца, который на протяжении двух месяцев крал из магазинов косметику, средства личной гигиены и алкоголь. Сворованную продукцию он пытался продать, рассказали в пресс-службе УМВД.

Попался приморец благодаря записям с камер видеонаблюдения. Схема преступления была неимоверно проста, но все же позволила мужчине скрываться на протяжении долгого времени. Подозреваемый складывал приглянувшиеся предметы в пакет и покидал здание магазинов. Видимо, сотрудники просто не подозревали, что вор может оказаться настолько наглым. Всего накопило 11 заявлений, по которым приморца и привлекли к уголовной ответственности. – Общая сумма ущерба, причиненная заявителям, составила более 65 тысяч рублей. Ранее артемовца привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. <...> Заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Максимальной санкцией может стать лишение свободы на срок до 2 лет. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о краже 12 миллионов из банка. Умельцы проделали дыру в полу, стащили деньги и скрылись.

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