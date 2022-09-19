От 12 миллионов – только дырка в полу

У местных есть легенда, мол, этот банк уже пытались однажды ограбить точно таким же способом. И в этот раз именно те самые преступники и вернулись завершить начатое. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Над делом о необычном ограблении в Приморье уже месяц ломают голову лучшие сыщики. Деньги, украденные из отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка в городе Лесозаводске, не найдены, преступники на свободе, в полиции заявляют – новой информации нет. «Комсомолка» отправилась по следам уникального по дерзости преступления – налетчики проникли в подвал жилого дома, проломили пол в том месте, где расположен банк, вскрыли сейф и скрылись с «кушем» в 12 миллионов рублей.

ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ, ВНУТРИ ТИШИНА

Лесозаводск – небольшой приграничный город в Приморском крае. Здесь живет меньше 35 тысяч человек. Новостей здесь – громких, красивых, удивительных – обычно нет. Тишь, тоска и однообразие. Но в середине августа здесь произошло преступление, которое взбудоражило не только местных жителей, всю страну.

В ночь с 14 на 15 (с воскресения на понедельник) в отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка, расположенного с торца жилого дома на улице с поэтическим названием Пушкинская, сработала сигнализация. Приехали сотрудники охранного агентства: двери закрыты, внутри тишина. «Ложная», – буднично переглянулись частники в камуфляже. Но ложная – не ложная, существует регламент. Отзвонились ответственному за безопасность представителю, чтобы получить указание, что дальше делать. Уезжать, или ждать кого-то от банка, чтобы тот открыл дверь и все проверил…

То самое отделение банка. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Первый подъезд, банк находится справа. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ПУШКИНУ И НЕ СНИЛОСЬ

В Лесозаводск приезжаем поездом из Владивостока ранним утром. От железнодорожной станции Ружино до места происшествия, улицы Пушкинской, минут 10 на такси, минут 20 пешком. Именно так в детективах о Шерлоке Холмсе выглядело бы место нетривиального ограбления в провинциальном городке. Пушкинская – центр Лесозаводска. Дом 34, где находится банк, – жилая пятиэтажка. Через дорогу, напротив от дома, – по иронии судьбы – районный суд. А вокруг, как в любом центре маленького городка, «воткнуто» все: магазины, другие банки, школа, индустриальный колледж. Все очень близко, жизнь кипит.

Центр города, банк и различные учреждения расположены очень близко. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

С одной стороны интересующей нас пятиэтажки – восемь подъездов и двор. С другой, где проезжая часть, – частная клиника. На торце со стороны первого подъезда – то самое отделение банка. На противоположном – два салона красоты.

Тот самый дом, где обчистили банк. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Все это соединяется единым подвалом, – именно он главный «фигурант» дела. Сюда заходят слесари, если есть проблема с коммуникациями и жильцы, подкармливающие подвальных котов.

Подвал поделен на секции по количеству подъездов. Восемь секций разделены дверями, но они не закрыты. Так удобнее рабочим, да и зачем запирать? А вообще ключи от дверей, ведущих в подвал с улицы, есть у главного по каждому подъезду и сантехника муниципальной управляющей компании (МУП), который смотрит счетчики или вызывает при необходимости ремонтную бригаду.

11 августа здесь случился прелюбопытный прецедент. К управдому второго подъезда Ольге Ивановне пришла соседка и попросила ключи от подвала, чтобы дать поесть беремнной кошке.

– Я дала ей ключи, но соседка вернулась ни с чем – отомкнуть замок не смогла, – рассказывает Ольга Ивановна, – хотя раньше открывался без проблем.

В тот день управдом не придала этому значения. А впоследствии оказалось, что врезной замок заблокировали, загнав с внутренней стороны большой железный болт. И так же были заблокированы двери в 1, 2, 3 подвалы.

Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы посторонний попал в подвал в ненужный момент.

И еще: дверь, разъединяющая секции 3 и 4 была каким-то образом заперта. То есть, кто-то полностью изолировал секции 1 (где находится банк), 2 и 3.

Схема подвалов дома. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТАЙНЫЙ ХОД

Произошедшее без устали обсуждает весь дом. Спроси любого – выдвигают собственные версии.

– Добрый день. Слышали что-нибудь про ограбление в банке? – обращаемся к женщине, решившей прогуляться с небольшой собачкой.

– Конечно! Такая шумиха стоит на весь город. Правда, в день, когда это случилось, мы отдыхали на море. Нам звонят, говорят: «Знаете, что в вашем доме ограбление произошло?!».

– А как воры попали в ваш подвал?

– Так через дырки вентиляции – там полиция несколько дней крутилась, вроде говорили, что через них.

О как!

И правда, прямоугольные вентиляционные отверстия находятся со стороны подъездов и с внешней стороны. Их тоже по восемь. Но со стороны двора они маленькие, размером 20 на 25 сантиметров, – через них точно не пролезть. Со стороны улицы – больше, сантиметров 40 на 45. Я (корреспондент «КП») прикидываю на свой рост и вес. Во мне 85 килограммов, рост 187. Я не легко, но протиснусь в окошко. Человек чуть помельче – тем более.

Есть важное «но». На окошках стоят старые деревянные рамки и железные решетки. Но взгляните на фото – решетку можно выломать при наличии, скажем, хорошего лома, – она подогнана к раме и подбетонирована.

А вот и то, что мы ищем!

Вентиляционный проем с внешней стороны дома относительно подъезда номер 1. Здесь нет решетки, зато вварена свежая железная рама крест-накрест.

Железные решетки приделаны к старым деревянным рамам. Едва ли они – большая преграда для тех, кто хочет обокрасть банк. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

И мы узнали, кто и когда ее поставил.

«ЧЕМ СТРАННЕЕ СЛУЧАЙ, ТЕМ МЕНЬШЕ В НЕМ ТАИНСТВЕННОГО»

Мужики из аварийно-диспетчерской службы сидят в служебном помещении муниципальной «управляйки» (МУП). Вот кто разговорчивый! Никаких тебе «пишите официальный запрос» или «не даем комментариев».

Компания, которая занимается обслуживанием дома. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Это мы так на всю Россию «прославились»? – спрашивает нас один из слесарей.

– Ага, – отвечаю. – Случай почти исключительный. Особенно для Лесозаводска. У вас тут немного людей живет, все всех знают…

Парни рассказали, что полиция приезжала к ним, расспрашивала руководство о подвале, замках, входах… Полицию по их словам больше всего интересовал слесарь из бригады, Виктор. За ним-то участок и закреплен.

К сожалению, Виктора на месте мы не застали. Отсутствие объяснилось быстро и просто – он после случишегося уволился и глубоко запил. Телефон дали и адрес, но дверь закрыта, только один раз слесарь взял трубку. Промычал что-то типа «перезвоните завтра». И окончательно пропал с радаров.

– Сантехника нашего таскали полицейские. Якобы воры использовали его стульчик и лестницу, чтобы подниматься к потолку подвала. Конечно, у него там хранятся специальные вещи, он их использует, ведь нужно что-то, когда ремонтируешь трубы.

Ту самую новую железную раму, оказалось, ставил по просьбе полицейских другой слесарь бригады, Василий. Именно эта решетка была выставлена, и, скорее всего, через нее воры проникли под банк. Снимать и ставить на место они могли ее несколько дней, пока вели «подкоп». Тут трава, под окнами дома никто не ходит, кто обратит внимание, что решетка стоит как-то не так?

Вентиляционное окно в подвал. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Вот уж прав был Шерлок Холмс с принципом – «чем страннее случай, тем меньше в нем таинственного»...

А что с шумом – ведь проломить бетонный пол незаметно невозможно? Хотя в доме каждый шорох, сверление и тем более работу монтировкой в подвале под первым подъездом можно различить, находясь в пятом. А это бетон «долбать» – ничего себе! – говорит народ. Значит, воры долго и ювелирно, тихо, «пилочкой» выламывали отверстие в банк?

СЛИШКОМ ТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ – НЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДАТЧИКИ

Что же было в ту ночь? (Хронику событий мы сейчас можем выстраивать, исходя из собственных фантазий и собранных фактов, увидим потом, насколько совпадает с выводами экспертов.)

Камеры внутреннего наблюдения сняли, как человек в камуфляжной куртке, белых штанах и черных ботинках с черной маской на голове, наклонившись, движется по темному помещению. Видно, как из пульверизатора одну за другой он закрашивает две камеры. Слабая, но видимость еще есть – камеры сверху заклеивают чем-то темным (потом полиция с них снимет наклеенный крест-накрест серый скотч).

Был ли у грабителей подельник из числа работников банка, который показал бы все камеры, или они изучили обстановку заранее, пока неизвестно. По крайней мере, об арестах кого-то из сотрудников или пропаже ничего пока не говорят. Так или иначе, все три камеры оказались закрашены и заклеены достаточно быстро.

На попавших в соцсети снимках есть и сейф. Сначала многие думали, что его взорвали. Но нет. Хорошо видно – выломан цифровой замок и отогнут верхний угол. Значит, взрыва и очевидного грохота не было. Но повозиться с сейфом грабителям явно какое-то время пришлось.

По рассказам жильцов, в роковую ночь сигнализация срабатывала трижды.

Соответственно, можно сделать вывод, что ЧОП (частное охранное предприятие) приезжало на вызов системы безопасности тоже три раза – около 12 ночи, потом в час, и в полвторого (время очень условное).

– Если срабатывает сигнализация, то выезжает наряд. Когда видимых повреждений нет – наряд остается снаружи охранять и вызывает представителей собственника с техническим работниками. Затем следует совместное вскрытие помещения и прочие действия, – объяснил нам руководитель частной фирмы по установке охранно-пожарной сигнализации.

Первое – возможно, представители собственника не выезжали на место, а по отчету ЧОП «все спокойно» дистанционно давали отбой. И увидели раскуроченную половину офиса только утром, придя на работу.

Второе – сигнализация срабатывала трижды, и на место собственник-таки приехал с третьего раза, открыл двери, – увидели погром, но воров уже не было.

Говорят, сигнализация в банке вообще работала некорректно, – часто давала сработки, но тревога всегда была ложной.

– Возможно, датчики настроили так, что они «реагировали даже на тараканов», – считают специалисты. – Много может быть причин: от плохого контакта до неисправного извещателя. Хотя там все настраивается, по идее. Но в итоге слишком чувствительная система могла сослужить плохую службу, притупить бдительность.

Тогда вполне может быть, что преступники вскрывали сейф именно в то время, когда за дверями стоял ничего не подозревающие сотрудники ЧОПа. Если бы охрана начала открывать двери – преступники могли бы все бросить и сбежать тем же путем.

ГДЕ ДЕНЬГИ

До сих пор в городе не было слышно, чтобы кто-то устроил кутеж, рассекал на новом дорогом авто, в общем, начал швыряться деньгами. Здесь ли еще воры и деньги? Затаились или уехали? Кстати, покинуть город незаметно, даже при особом режиме работы спецслужб после ограбления не особо сложно. Это можно сделать на автомобиле (постов нет), поезде или автобусе. Поезд в сторону Владивостока и Хабаровска отправляется каждые сутки в 12 ночи. Автобусы ходят два раза в сутки. И едва ли здесь сразу стали проверять каждого пассажира.

Сбыть деньги, говорят финансисты, вполне реально, если номера купюр сейчас и отмечены где-то в оперативных сводках, есть масса способов обналичить средства, минуя банковские и прочие системы, где можно попасться. Сумма хоть и большая, но для незаметных трат не космическая.

…В Лесозаводске, кстати, нам рассказали прекрасную городскую легенду. Якобы 10-15 лет назад банк пытались ограбить точно таким же способом. Но не продолбили пол до конца. Частичную брешь под офисом вроде бы замаскировали снизу, да толком не заделали, так и осталась с тех лет, и о ней хорошо знали бандиты. Те ж самые, – народные данные богаче сводок полиции, – год назад вышли из тюрьмы после неудачного «налета». Так или нет, остается только гадать, – полиция не в настроении после случившегося общаться с журналистами. Вот, к слову, будет поворот сюжета, если легенда про бандитов, которые спустя 15 лет довели дело до конца, окажется правдой…

На момент публикации материала не было никаких сведений о задержании подозреваемых и обнаружении денег.

ХРОНОЛОГИЯ

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