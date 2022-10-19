Камчатских браконьеров поймали с товаром на 27 миллионов рублей

Незаконная добыча рыбы на Камчатке довела браконьеров до суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Камчатском специалисты завершили расследование экономического преступления. Несколько сообщников ловили, перевозили и продавали огромное количество рыбной продукции без маркировки. Поймали браконьеров с товаром, стоимость которого была больше 27 миллионов рублей, сообщили в следственном комитете РФ по Камчатскому краю.

Процветать «черный» дальневосточный бизнес начал летом 2021 года. Главными подозреваемыми были двое приятелей 35 и 52 лет. По версии следствия, они незаконно добывали рыбу для продажи. Распыляться на мелочи участники дела не собирались: они организовали целое производство, а также предусмотрели склад в городе Елизово.

Во время расследования профессионалы изъяли у мужчин больше 52 тонн продукции. Оценили ее приблизительно в 27 миллионов рублей.

Если прокуратура и суд докажут вину подозреваемых в экономическом преступлении в особо крупном размере по части 4 статьи 171.1 УК РФ, то они рискуют провести за решеткой до шести лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что красная икра во всей России может подорожать из-за камчатских браконьеров. Переход на цифровую маркировку поможет отследить качество продукции, но повлияет на цены.

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