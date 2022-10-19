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Происшествия19 октября 2022 3:37

Камчатских браконьеров поймали с товаром на 27 миллионов рублей

Теперь мужчинам грозит до шести лет тюрьмы
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Незаконная добыча рыбы на Камчатке довела браконьеров до суда.

Незаконная добыча рыбы на Камчатке довела браконьеров до суда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Камчатском специалисты завершили расследование экономического преступления. Несколько сообщников ловили, перевозили и продавали огромное количество рыбной продукции без маркировки. Поймали браконьеров с товаром, стоимость которого была больше 27 миллионов рублей, сообщили в следственном комитете РФ по Камчатскому краю.

Процветать «черный» дальневосточный бизнес начал летом 2021 года. Главными подозреваемыми были двое приятелей 35 и 52 лет. По версии следствия, они незаконно добывали рыбу для продажи. Распыляться на мелочи участники дела не собирались: они организовали целое производство, а также предусмотрели склад в городе Елизово.

Во время расследования профессионалы изъяли у мужчин больше 52 тонн продукции. Оценили ее приблизительно в 27 миллионов рублей.

Если прокуратура и суд докажут вину подозреваемых в экономическом преступлении в особо крупном размере по части 4 статьи 171.1 УК РФ, то они рискуют провести за решеткой до шести лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что красная икра во всей России может подорожать из-за камчатских браконьеров. Переход на цифровую маркировку поможет отследить качество продукции, но повлияет на цены.

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