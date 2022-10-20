Глава края Олег Кожемяко поздравил земляков с Днем образования Приморья

Фото: Яна АСТАХОВА

Глава Приморья Олег Кожемяко обратился к землякам с поздравлением. Повод весьма весомый: 20 октября край отмечает 84-ю годовщину со дня создания. Подробнее в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

– В этот день мы особенно чувствуем причастность к истории нашей малой родины, гордость за достижения наших отцов, дедов и прадедов. Этот праздник объединяет нас в стремлении сделать родной край более привлекательным и успешным, – именно с таких слов глава региона начал поздравление.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье носит звание форпоста России на востоке, и это действительно заслужено. Жители края упорно трудятся, что дает свои плоды – Приморье на сегодняшний день один из динамично развивающихся регионов России.

– Именно здесь реализуются самые прорывные законы, направленные на подъем экономики, возрождение и создание высокотехнологичных предприятий. Впереди у нас еще много амбициозных, смелых планов, реализация которых укрепит инвестиционную привлекательность региона, повысит благосостояние и качество жизни приморцев. Уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми задачами и достигнем намеченных целей! Спасибо жителям края, которые вкладывают свои силы в его развитие, воспитывают здесь своих детей, связывают с приморской землей свое будущее. Низкий поклон людям старшего поколения, ветеранам, чьими золотыми руками заложены основы процветания Приморья.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!

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