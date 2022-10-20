На одном из важных участков трассы во Владивостоке ГИБДД предлагает кардинально изменить схему движения

Специалисты регулярно мониторят СМИ и социальные сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Приморья предложила оборудовать круговым движением перекресток улиц Кирова-Магнитогорская. Об этом сообщают в ГИБДД России по Приморскому краю.

Специалисты регулярно мониторят СМИ и социальные сети. Накануне внимание привлекло бурное обсуждение дорожных знаков в одном из пабликов Владивостока.

– В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий установлено, что на данном участке дороги стабильно происходят столкновения транспортных средств по причине нарушения правил проезда перекрестка, – уточнили в ведомстве.

Именно поэтому возникла необходимость оборудовать перекресток улиц Кирова и Магнитогорская круговым движением с выделением по периметру бордюрным камнем. Запрос на имя главы города Константина Шестакова уже направлен.

Также Госавтоинспекция Приморья в очередной раз напомнила, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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