Никто не пострадал.

Пассажирский маршрутный автобус (29К) врезался в дерево на Русском острове. Видео с места происшествия опубликовал местный Telegram-канал Svodka25. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

На кадрах автор ролика описывает ситуацию. По его словам, тормозить водитель автобуса начал еще на дорожном полотне. Так, он проехал около 27 метров, преодолел асфальтовое покрытие, гравийную дорогу и «вписавшись» в многолетнее дерево. В результате столкновения повредился передний бампер автомобиля, и треснуло лобовое стекло.

– Вот дерево, вот повреждения. Геннадий Егорович первый день с отпуска вышел. Такая вот оказия, – произнес автор видео.

В мэрии Владивостока рассказали, что в момент поездки автобус не находился на маршруте. Никто не пострадал. Известно, что автобус двигался со скоростью примерно 60 километров в час. Редакция обратилась в полицию, чтобы узнать подробности ДТП.

Напомним, ранее сайт dv.kp.ru писал, что на одной из трасс Приморья автобус с пассажирами улетел кювет. Очевидцы отметили, что авария могла произойти из-за плохого состояния дороги на участке в Партизанском районе. Пострадавшим пришлось обратиться за помощью к специалистам, чтобы автомобиль продолжил маршрут.

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