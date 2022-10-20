«Вафельница» у остановки «Изумруд». Фото: КП – Владивосток

На пересечении Океанского проспекта с Фонтанной во Владивостоке нанесли дорожную «вафельницу» – работы вели ночью, чтобы не мешать водителям. Подробности – в материале dv.kp.ru.

Разметка призвана показывать автолюбителям, куда заезжать нельзя, если светофор начал переключаться на красный свет. Желтые границы указывают, что на участок перекрестка запрещено заезжать, если впереди образовался затор, вынуждающий водителя остановиться, создав препятствие для транспорта, движущегося в поперечном направлении. Ранее такие разметки уже появлялись во Владивостоке, но нынешняя выглядит довольно нетипично.

Это уже вторая попытка регулировать движение на участке с помощью такой разметки. Фото: КП – Владивосток

«Вафельница» возле остановки у ТЦ «Изумруд» не имеет рисунка по диагонали, пешеходный переход обозначили пунктирной линией. В остальном разметка представляет из себя большой желтый квадрат. В обозримом будущем здесь появятся камеры, призванные фиксировать нарушителей.

Подобную разметку уже наносили как на перекрестке Океанского проспекта с Фонтанной, так и в районе Покровского парка на перекрестке с переулком Павленко. Но водители массово игнорировали нововведения. Разметка спустя пару месяцев исчезла.

В мэрии Владивостока отметили, что кроме «вафельниц» на Океанском проспекте и Фонтанной, Океанского проспекте и Семёновской, Русской и Давыдова, других новых разметок пока не планируют. На всех участках установят камеры.

О том, как не попасть на штраф, встретившись с «вафельницей» – в отдельном материале «КП».

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