Мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей

О новой мере рассказал губернатор. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 октября, в правительстве Приморья приняли решение ввести единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале:

– Такое решение приняли сегодня.

Олег Николаевич добавил, что новые меры поддержки уже утверждены и для семей бойцов. Для детей приморцев муниципалитеты обеспечат бесплатное питание в школах, детсадах, бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение кружков и секций.

– Сегодня же отправили на передовую очередную партию специального оборудования и снаряжения для бойцов приморских частей и соединений. Готовим новый груз, – добавил Олег Николаевич.

Подробнее о заработной плате мобилизованным «Комсомолка» писала в отдельном материале. Призывники, прибывая на полигоны, встают на довольствие Минобороны РФ. Указом президента России солдатам положена ежемесячная выплата в размере не менее 195 тысяч рублей.

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