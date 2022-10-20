Мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей

О новой мере рассказал губернатор. Иллюстрация из архива.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 20 октября, в правительстве Приморья приняли решение ввести единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале:
– Такое решение приняли сегодня.
Олег Николаевич добавил, что новые меры поддержки уже утверждены и для семей бойцов. Для детей приморцев муниципалитеты обеспечат бесплатное питание в школах, детсадах, бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение кружков и секций.
– Сегодня же отправили на передовую очередную партию специального оборудования и снаряжения для бойцов приморских частей и соединений. Готовим новый груз, – добавил Олег Николаевич.
Подробнее о заработной плате мобилизованным «Комсомолка» писала в отдельном материале. Призывники, прибывая на полигоны, встают на довольствие Минобороны РФ. Указом президента России солдатам положена ежемесячная выплата в размере не менее 195 тысяч рублей.
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