Житель Приморья проведет шесть лет в колонии строгого режима за убийство

Приговор вынес Партизанский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье Партизанский районный суд назначил наказание местному жителю. Мужчину обвиняют в убийстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, все произошло в апреле этого года. Между 76-летним мужчиной и его 37-летним знакомым по неизвестной причине произошел конфликт. Итогом ссоры стало то, что обвиняемый ударил своего товарища ножом в грудь. От полученного ранения приморец скончался.

Суд признал пенсионера виновным в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В качестве наказания он шесть лет проведет в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не выступил.

Напомним, что в Лесозаводске нетрезвая жительница вонзила нож в живот 12-летнего ребенка, с которым она жила в одном подъезде. От ранения мальчик скончался. Женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, и это минимум.

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