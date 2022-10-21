Во Владивостоке на одном из участков дороги установили делиниаторы и запретили парковаться

Бордюры помогут снизить риск возникновения ДТП. Фото: пресс-служба ЦОДД/Анна Пучкова.

Во Владивостоке на участке в районе Партизанского проспекта запретили парковку, а также установили делиниаторы. Искусственные бордюры помогут расширить пешеходную зону, повысить видимость для водителей и снизить риск возникновения ДТП.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, делиниаторы появились от подпорной стены на Партизанском проспекте до въезда на стоянку гостиницы Novotel Vladivostok. Из-за бордюров теперь нельзя оставлять автомобили вдоль самой стены, а также в парковочном кармане, который не отвечал необходимым требованиям.

Делиниаторы разместили и на повороте вдоль стены на Инструментальном заводе. По словам директора Центра организации дорожного движения Александра Гревцева, на этом участке стоянка не предусмотрена, но водители игнорировали запрещающие знаки и парковали свои машины.

– Это создавало потенциально аварийную ситуацию: водителям, поворачивающим вдоль стены Инструментального завода, приходилось объезжать оставленные у стены машины, а риск вовремя не заметить отъезжающий и паркующийся автомобиль был очень высоким.

Нововведение также появилось на выезде на проспект 100-летия Владивостоку рядом со школой №38. Здесь бордюры будут регулировать поток автомобилей и отделят полосу разгона от основной проезжей части.

Делиниаторы появились и в районе 38-й школы. Фото: пресс-служба ЦОДД/Анна Пучкова.

– Разметка, не позволяющая сразу выехать с полосы разгона на другие полосы, здесь не случайна. Автомобили, движущиеся по этой полосе на Некрасовский путепровод, должны ехать только в один ряд, и, проезжая вдоль делиниаторов, плавно перестраиваться в общий поток, – добавили в Центре организации дорожного движения.

Напомним, что первые делиниаторы во Владивостоке установили возле школы №9 на Пушкинской, 39, где обустроили зоны «Kiss & Ride» («целуй и уезжай»). Еще одна безопасная площадка появилась в районе ТЦ «Голубиная падь» на Гоголя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.