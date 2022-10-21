Несколько мужчин изнасиловали девушку в лесу на Камчатке

На Камчатке задержаны мужчины, которых подозревают в групповом изнасиловании молодой девушки. Ими были жители поселка Козыревск, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Камчатскому краю.

Пережила дикий ужас 26-летняя девушка в ночь с 16 на 17 октября 2022 года. Двое безработных мужчин 23-х и 31-го года напали на нее и изнасиловали в лесополосе. В ведомстве отметили, что подозреваемые жили в одном поселке с пострадавшей, а один из них ранее уже был неоднократно судим за подобные преступления.

На мужчин завели уголовное дело. Их подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору (пункт «а», часть 2, статья 131 и часть 1 статьи 132 УК РФ). Сотрудники полиции ведут расследование, если вину насильников докажут, то им грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что в Приморье суд вынес приговор мужчине, который обвиняется в убийстве и изнасиловании незнакомой женщины, а также угоне авто. Преступнику дали 24 года в колонии строгого режима.

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