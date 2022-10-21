Новогоднему городку быть. Но общегородских гуляний не будет. Иллюстрация из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В середине октября выяснилось, что дальневосточная столица обойдется без праздничного новогоднего салюта в 2022-2023 году. Тем не менее в декабре на площади Борцам за власть Советов установят зимний городок с горкой и катком, проведут «Елку мэра», сообщили dv.kp.ru в администрации Владивостока. А вот массовые гуляния, как ни печально, все же не запланированы.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», парламент Приморья утвердил перераспределение 4 миллионов рублей, определенных на Новогодний салют, на другие цели по поручению губернатора. Тем же законопроектом утверждено, что отменена реставрация Братской могилы воинов 1-го Дальневосточного фронта и «Склепа семьи Бриннеров». Экономия бюджетных средств распределяется по решению Думы Владивостока. В пресс-службе администрации пока не уточняют, на что пойдут сэкономленные деньги.

Редакция запросила комментарий относительно других новогодних мероприятий. Информация о проведении Нового года в городах Приморья еще уточняется, однако в мэрии Владивостока подтвердили, что общегородского праздника (кроме «Елки главы») и салюта не будет.

Ранее противоречивый и морально тяжелый вопрос – уместно ли отмечать в тяжелые времена – обсудили на федеральном уровне. В Кремле признали инициативу регионов отменить празднование Нового года непроработанной и не то чтобы необходимой. При этом 70% россиян, согласно данным ВЦИОМ, поддерживают идею. В Минобороны РФ пояснили, что военнослужащие снабжены всем необходимым.

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