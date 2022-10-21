Осадки не предвидятся. Фото: Светлана Макеева

На следующей неделе в Приморье ожидается солнечная, но прохладная погода. Об этом рассказали синоптики портала «Примгидромет».

По информации метеорологов, в начале недели ночи обещают быть морозными, столбики термометров опустятся до -3…10°C, а на южном побережье до -2…+3°C. Днем потеплеет, температура воздуха достигнет от +5°C на севере до +13°C на юге.

В среду, 26 октября, в Приморье ворвется облачность, но осадки она не вызовет. Столбики термометров начнут подниматься вверх, воздух прогреется на 1-5 градусов.

В ночь на 24 и 25 октября, а также утром в столице Приморья похолодает до 0…+3°C, днем температура воздуха не пересечет отметку в +10°C. 26 числа во Владивостоке потеплеет до +4…+7°C ночью и до +12…+15°C днем.

Напомним, что приморские метеорологи рассказали, к какой погоде стоит готовиться жителям края в ноябре 2022 года. Подробности можно прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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