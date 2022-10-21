Приморские артисты выпустили песню, посвященную мобилизованным

Миша Комаров – автор песни «Кем бы ты ни был». Предоставлено «КП».

Творческие жители Приморья не забывают поддерживать земляков, призванных в рамках частичной мобилизации. Проект «Семь чудес России» во главе с певицей Лялей Алексаковой уже много лет продвигает патриотизм, создает музыку и клипы, которые помогают в трудные минуты. Команда выпустила песню «Кем бы ты ни был». Автором и исполнителем выступил Миша Комаров, а Ляля Алексакова – саунд продюсером.

Эта песня про то, что все мы гости на этой прекрасной планете, и следует вести себя соответственно: относиться к природе и окружающим бережно. Также лейтмотивом стала мысль, что не стоит откладывать жизнь «на потом». Это подтверждают строки из песни:

Обложка трека. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

«Смотри на солнце, смотри на небо:

Мы здесь проездом, кем бы ты не был.

Смотри на море, смотри на звезды,

Ведь это твой дом, ведь это мой дом –

Пока не поздно»

– Я вдохновился и создал обложку. В голову сразу пришел образ тигра, ведь он сильный, смелый, благородный. Благодаря сплоченности мы «проснемся в новой стране», – рассказал фотограф Андрей Михайлов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» о концерте в честь мобилизованных жителей Приморья в Черниговском районе. Подробности – в отдельном материале.

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