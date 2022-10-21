Прокуратура занялась смертельным ДТП в районе автовокзала во Владивостоке

В результате ДТП погиб пешеход. Фото: прокуратура Приморского края

ДТП со смертельным исходом произошло 21 октября в районе улицы Русской, 1. Прокуратура Владивостока контролирует ход дела и результаты расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства

Днем 21 октября 47-летний водитель Mitsubishi Delica ехал со стороны проспекта 100-летия Владивостока в сторону Енисейской. Там он врезался в три автомобиля и сбил пешехода. Водители других машин, в которые въехал мужчина, не пострадали, а вот для переходившего дорогу 26-летнего приморца ДТП оказалось смертельным. При этом у находящегося за рулем Mitsubishi Delica предварительно установлено опьянение. Пока что это не подтверждено, необходимые исследования проводятся.

Прокуратура Владивостока признала законным возбуждение в отношении виновника ДТП уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянении).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.