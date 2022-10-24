В Приморье «черные лесорубы» вырубили девять дубов на 3,8 миллиона рублей

Приморцев заключили под стражу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Арсеньеве задержали приморцев, которых подозревают в нелегальной рубке лесных деревьев. По информации пресс-службы УМВД, ущерб составил 3,8 миллиона рублей.

Как рассказали представители ведомства, следственное подразделение завело уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Оказалось, что два жителя Арсеньева 24 и 32 лет вырубили девять сырорастущих дубов, объем которых составил около 25 кубометров.

Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции, сейчас они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит приморцам, лишение свободы на срок до семи лет со штрафом на сумму до пятисот тысяч рублей.

Не первый раз в Приморье задерживают «черных лесорубов». В сентябре этого года на жителей Приморья и Хабаровского края завели сразу три уголовных дела. Они незаконно экспортировали больше 120 тысяч кубических метров древесины.

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