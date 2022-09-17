В Приморье незаконно экспортировали древесину на сумму больше 1,7 миллиарда рублей

На нарушителей завели уголовное дело по трем статьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Приморского и Хабаровского краев обвиняют в контрабанде ценных пород древесины, стоимость которых превышает 1,7 миллиарда рублей. На нарушителей завели уголовное дело сразу по трем статьям. Об этом рассказали в пресс-службе управления генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы участники преступного сообщества приобрели в Приморье больше 120 тысяч кубических метров нелегального заготовленного монгольского дуба и маньчжурского ясеня.

Чтобы получить разрешение на экспорт, нарушители зарегистрировали 8 коммерческих фирм на подставных лиц и через них подготовили поддельные документы. Общая стоимость древесины, которая незаконным путем отправилась за рубеж, составила 1,7 миллиарда рублей.

У руководителя преступной организации изъяли и арестовали больше 60 миллионов рублей. Другим участникам группировки тоже досталось: у них арестовали больше 3 миллионов рублей.

На нарушителей завели уголовное дело сразу по трем статьям: по части 1 и части 2 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабандное перемещение через таможенную границу важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой) и по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование коммерческих организаций на подставных лиц).

После того, как участники преступного сообщества получат копии обвинительного приговора, уголовное дело направят в Уссурийский районный суд для дальнейших разбирательств.

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