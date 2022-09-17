Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток17 сентября 2022 2:39

В Приморье незаконно экспортировали древесину на сумму больше 1,7 миллиарда рублей

Участники преступной группировки пойдут под суд
Павел САХАРОВСКИЙ
На нарушителей завели уголовное дело по трем статьям.

На нарушителей завели уголовное дело по трем статьям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Приморского и Хабаровского краев обвиняют в контрабанде ценных пород древесины, стоимость которых превышает 1,7 миллиарда рублей. На нарушителей завели уголовное дело сразу по трем статьям. Об этом рассказали в пресс-службе управления генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы участники преступного сообщества приобрели в Приморье больше 120 тысяч кубических метров нелегального заготовленного монгольского дуба и маньчжурского ясеня.

Чтобы получить разрешение на экспорт, нарушители зарегистрировали 8 коммерческих фирм на подставных лиц и через них подготовили поддельные документы. Общая стоимость древесины, которая незаконным путем отправилась за рубеж, составила 1,7 миллиарда рублей.

У руководителя преступной организации изъяли и арестовали больше 60 миллионов рублей. Другим участникам группировки тоже досталось: у них арестовали больше 3 миллионов рублей.

На нарушителей завели уголовное дело сразу по трем статьям: по части 1 и части 2 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабандное перемещение через таможенную границу важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой) и по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование коммерческих организаций на подставных лиц).

После того, как участники преступного сообщества получат копии обвинительного приговора, уголовное дело направят в Уссурийский районный суд для дальнейших разбирательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нелегальным экспортерам кедра из Приморья будет грозить до семи лет уголовного срока

Меру введут во всех регионах Дальнего Востока (подробнее...)

«Черный лесоруб» в Приморье убедил нанятых рабочих нарушить закон

С чужой помощью он спилил древесины на 13 миллионов рублей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.