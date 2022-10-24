Abibas и Mike: как работает параллельный импорт на Дальнем Востоке

Контрафакт – это то, что сделано где-то «на коленке». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если ввезенная партия кроссовок «Абибас» попадает в руки инспектора, то она неминуемо утилизируется. 475 тысяч единиц товара таможенники изъяли из оборота в этом году. Большая часть из них – контрафакт. Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин рассказал в эфире на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке, как работают новые механизмы, и что поступает в пункты досмотра под видом параллельного импорта.

– Контрафакт – это то, что сделано где-то «на коленке». По параллельному импорту в регион ввозятся оригинальные товары, которые произвели за рубежом на оригинальных предприятиях в соответствии со всеми нормам и требованиям безопасности. Сказать, что мы сейчас завалим страну чем-то непотребным – этого не будет. Параллельный импорт и поддельные товары – совершенно несовместимые вещи. Все, что касается подделок, пресекается и изымается из оборота, – отметил Ладыгин.

По словам руководителя ведомства, инспекторы проверяют подлинность товара в период досмотра, затем – по документам. Чтобы сделать четкий вывод, используется целый ряд признаков, по которым можно определить с большой долей вероятности: подделка перед тобой или нет. В крайнем случае таможенники могут прибегнуть к помощи экспертов.

Юрий Ладыгин. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– С начала года из оборота было изъято 475 тысяч единиц товара. Это тот товар, который не соответствует требованиям, предъявляемых рынком. Он изымается. Лица, которые перемещали продукцию, наказываются, далее контрафакт уничтожается.

Юрий Ладыгин добавил, что по факту нарушений заведено 169 уголовных дел, общая стоимость предметов преступления составила 5,5 миллиардов рублей. 99 единиц из общего числа входят являются предметами контрабанды. Их стоимость оценивается в 3,7 – это наркотики, психотропы, продукция военного назначения, культурные ценности, икра, табак и другое.

Далее товары по решению суда передаются в Росимущество, где решают, что с ними делать. Например, ранее «КП – Владивосток» писала, что городское отделение таможни передало в реабилитационный центр 500 упаковок со средствами личной гигиены. Товар из Республики Корея обнаружили в местном порту, арестовали и завели дело об административном правонарушении.

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