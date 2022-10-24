В Уссурийске произошла массовая драка между мигрантами и местными жителями

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Mark2_che

В Уссурийске произошла массовая драка между мигрантами из Средней Азии и местными жителями. Столкнулись две группы молодых людей в районе Некрасова, 73. Конкретные виновники потасовки еще не найдены.

– По итогу это все закончилось тем, что подошла еще подмога [с обеих сторон конфликта], и те [мигранты] начали убегать, – рассказала очевидица в Telegram-канале mark2_che.

В пресс-службе полиции Уссурийска уточнили, что по факту драки организована проверка. Участников и инициаторов привлекут к административной ответственности. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о массовой потасовке, из-за которой появилась пробка на Рудневском мосту в дальневосточной столице. Видеорегистратор запечатлел детали конфликта. В июне прошлого масштабная драка болельщиков привела к срыву футбольного матча. Пострадали минимум три человека.

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