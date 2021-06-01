Цена неспортивной игры. Массовая драка болельщиков на футбольном матче в Приморье закончилась поражением обеих команд

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: принтскрин видео.

Контрольно-дисциплинарный комитет изучил рапорты судей любительского Чемпионата Приморского края по футболу, снятое на месте матча видео, объяснительные официальных лиц клуба и принял решение присудить техническое поражение. Притом – обеим командам.

- Засчитать техническое поражение команде «КСШОР» за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами команды, повлекшее прекращение матча, а затем массовые беспорядки, в результате которого были составлены административные протоколы на болельщиков команды «КСШОР». Засчитать техническое поражение «Энергия-Димир» за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом Соревнования, повлекшее за собой срыв/ прекращение матча, - рассказали в Региональной спортивной федерации футбола Приморского края.

Более того, комиссия вынесла вердикт – из-за возникновения беспорядков на стадионе дисквалифицировать стадион на три домашних матча. Региональной федерации порекомендовали обратиться в органы для того, чтобы привлечь хулиганов к административной ответственности. Решение комитета вступает в силу с момента его принятия (31 мая 2021 года). Оно может быть оспорено в течение 10 дней.

Напомним, любительский Чемпионат Приморского края по футбола проходил на стадионе АртемГРЭСа. На поле встретились две команды: артемовский «Энергия-Димир» и владивостокский «КСШОР» («Луч»). В какой-то момент на трибунах болельщиков начались волнения, которые стремительно переросли в массовую драку. Очевидцы сообщают о том, что слышали во время беспорядков звуки перестрелки.

Общественность тогда разделилась на два лагеря. Одни считали, что болельщики из Владивостока спровоцировали конфликтную ситуацию, другие же, напротив, уверены в том, что зачинщиками драки являются хозяева поля. Известно, что в результате потасовки пострадали три человека. Все они обратились за медицинской помощью.

Полицейские задержали и доставили в отдел полиции четырех активистов – жителей Владивостока в возрасте 23, 19, 18 и 16 лет. В отношении директора и тренера спортивной школы, организовавших футбольный матч, составлен административный протокол. Им грозит штраф до 200 тысяч рублей. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

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