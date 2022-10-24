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НовостиВладивосток24 октября 2022 6:06

Жители Приморья набрали займов на десятки миллиардов рублей

По дальневосточней ипотеке приморцам выдали кредитов на 65,1 миллиарда рублей
Ростислав САХАЛИНОВ
Почти 15 тысяч семей оформили дальневосточную ипотеку.

Почти 15 тысяч семей оформили дальневосточную ипотеку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Приморья по программе льготного жилищного кредита «дальневосточная ипотека» выдано более 15 тысяч займов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Край стал лидером по реализации федеральной программы на Дальнем Востоке.

В общей сумме кредиты жителей оценили в 65,1 миллиарда рублей. Программа, считают в региональном минстрое, увеличила спрос на первичную недвижимость в Приморском крае. Если быть точным, оформили кредит 14 827 жителей региона, рассказал региональный министр строительства Виталий Блоцкий.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что дальневосточную ипотеку продлят до 2030 года решением президента РФ Владимира Путина. Он озвучил соответствующее поручение на полях ВЭФ в дальневосточной столице. Зал аплодировал словам главы страны.

При этом губернатор региона Олег Кожемяко анонсировал идею о том, что предельный возраст для того, чтобы взять кредит по дальневосточной ипотеке и программе «Молодая семья – доступное жилье», может быть расширен.

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