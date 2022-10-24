Жители Приморья набрали займов на десятки миллиардов рублей

Почти 15 тысяч семей оформили дальневосточную ипотеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Приморья по программе льготного жилищного кредита «дальневосточная ипотека» выдано более 15 тысяч займов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Край стал лидером по реализации федеральной программы на Дальнем Востоке.

В общей сумме кредиты жителей оценили в 65,1 миллиарда рублей. Программа, считают в региональном минстрое, увеличила спрос на первичную недвижимость в Приморском крае. Если быть точным, оформили кредит 14 827 жителей региона, рассказал региональный министр строительства Виталий Блоцкий.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что дальневосточную ипотеку продлят до 2030 года решением президента РФ Владимира Путина. Он озвучил соответствующее поручение на полях ВЭФ в дальневосточной столице. Зал аплодировал словам главы страны.

При этом губернатор региона Олег Кожемяко анонсировал идею о том, что предельный возраст для того, чтобы взять кредит по дальневосточной ипотеке и программе «Молодая семья – доступное жилье», может быть расширен.

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