Путин: «Дальневосточную ипотеку» продлят до 2030 года

Москва хочет ввести до 2,5 миллиона квадратных метров жилья на Дальнем Востоке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории дальневосточного региона есть несколько территорий опережающих развития, с помощью этого механизма планируется до 2030 года ускорить благоустройство инфраструктуры и возведение жилого фонда. Москва хочет ввести до 2,5 миллиона квадратных метров жилья на Дальнем Востоке. Подхватить реализацию президент РФ Владимир Путин поручил региональным ведомствам, КРДВ и властям. Однако ажиотаж вызвала другая новость.

– Напомню, что для дальневосточников действуют особые льготные условия по ипотеке. 48 тысяч семей приобрели жилье по кредитной ставке в 2%. Мы расширили программу: теперь ее могут получить не только пары, но и учителя, педагоги, бюджетники. С учетом востребованности предлагаю продлить программу до 2030 года. Надеюсь, дальневосточники решение оценить, – рассказал Владимир Владимирович.

Зал аплодировал президенту после решения. Глава РФ добавил, что меры для льготного арендного жилья молодым специалистам предусмотрены – теперь необходимо приступить к реализации. Дома должны возвести в соответствии с мастер-планами дальневосточных городов. Согласование последних Путин поручил проработать до конца года. Лидер выразил надежду, что льготное жилье поможет регионам в привлечении квалифицированных молодых специалистов, он добавил, что необходимо стимулировать грантами вузы и их программы.

Напомним, в рамках «Дальневосточной ипотеки» получить жилье могут замужние пары в возрасте до 36 лет. По просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко возраст участников программы может быть увеличен до 40 лет. Ранее вопрос продления льготной ипотеки еще на шесть лет Путин анонсировал на личной встрече с приморским главой.

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