Прирост ввозимых на Дальний Восток автомобилей из Азии увеличился на 50 процентов

Юрий Ладыгин в гостях у «Комсомольской правды». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

За 2022 год в РФ через дальневосточную таможню прошли 120 тысяч автомобилей из Японии, Кореи и Китая. Большая часть из них – легковушки. По словам начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина, в пиковые дни нагрузка на сотрудников органа возрастает до 700 машин в день. Чтобы справиться с таким объемом работы – привлекаются сотрудники с Урала и северо-западной части страны.

В эфире на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке Юрий Ладыгин рассказал, что за девять месяцев прошлого года через пункты пропуска ввезли чуть более 80 тысяч автомобилей. Уже в этом году цифра серьезно увеличилась – 120 тысяч четырехколесных.

– Прирост составит 50%. При этом количество автобусов сократилось – всего 101 машина, число грузовых подросло – 556, легковых – 120 тысяч. В целом ввезено 120 819 авто. <…> В связи с тем, что поток товаров изменился (Запад практически закрыл свои границы, а Восток, наоборот, открыл ворота), чтобы облегчить задачи нашим выпускающим инспекторам, к нам в дистанционном режиме подключается часть выпускающих специалистов с северо-запада и Урала, – отметил руководитель таможни.

«Дистанционные» работники составляют декларации в режиме реального времени. Средняя нагрузка на одного человека составляет 14 документов за 12 часов, при этом работать иногда приходится и по 13 часов в сутки.

– С задачами справляемся. Если число вырастит в два раза, то к нам присоединятся рабочие места с северо-запада в гораздо большем объеме. Сейчас количество деклараций, которые создаются ежедневно, достигло от 1600 до 2100. К тому же 80-85 деклараций выпускаются автоматически – это около 30% от общего объема. Я считаю, что это реальный прорыв за последние 10 лет.

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