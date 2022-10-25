После удара в голову у девушки хлынула кровь. Фото: принтскрин видео, социальные сети

В Приморье завершено уголовное дело в отношении одного из подростков, издевавшихся над 14-летней школьницей летом 2022 года. Юношу в 17 лет ждет скамья подсудимых. Парень обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Все произошло в Сергеевке (Партизанский район). Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что девушку привели в безлюдное место и издевались. Инициаторами зверств стала группа подростков, но избивал пострадавшую, вероятно, только один юноша. Как считают следователи, будучи пьяным, подросток ударил школьницу за ее публичные высказывания об их отношениях. На видеокадрах группа малолетних садистов заставляет потерпевшую сесть на колени и извиняться. Какие именно слова стали причиной конфликта – неизвестно.

При этом основной фигурант дела уже давно известен как трудный подросток. В апреле 2022 года он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. При этом «КП» со слов очевидцев известно, что потерпевшая школьница уже давно является объектом травли среди местных хулиганов.

ПО ТЕМЕ:

Ее рвало собственной кровью: в Приморье над 13-летней девочкой издевались сверстники

Девочку-школьницу жестоко избили подростки в Партизанском районе Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.