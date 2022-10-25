Группа ответственных рыбаков встретила очень красивого тигра на севере Приморья

Все произошло в Тернейском районе. Фото: Центр «Амурский тигр»

Рандеву тигра и возвращающихся с рыбалки мужчин произошло на севере в Приморья. О «группе ответственных рыбаков», встретивших полосатого в Тернейском районе, рассказали в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Так себя назвать попросили авторы видео.

Специалисты похвалили любознательных мужчин. Дело в том, что повели они себя по правилам: не выходили из машины, не делали резких движений, не ругались и не паниковали. Таким образом никакого ущерба обе стороны друг другу не нанесли.

– Пора ехать, киса, спасибо. Ты очень красивый. В первый раз видим тебя, – рассказал автор ролика за кадром.

Специалисты центра утверждали ранее, что нет ничего необычного во встрече с тигром в Тернейском районе. Рядом находится Сихотэ-Алинский заповедник – ареал обитания полосатых. «Комсомольская правда – Владивосток», в свою очередь, напоминала о том, как вести себя, если вы встретились с хищником.

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