Гипертонией болеют не только пожилые: приморский специалист развеял мифы о давлении

По словам терапевта, у большинства молодых людей есть гипертония. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Порой люди не обращают внимание на сигналы своего организма, которые он подает. Головные боли, сонливость, тошнота и многое другое может указывать на серьезные заболевания. В Приморье началась акция «Здоровый#Я», которая продлится с 24 октября по 30 ноября. За это время жители края смогут бесплатно проверить здоровье, в том числе и побольше узнать о своем давлении.

Как рассказал главный внештатный терапевт Приморья Максим Кабалык, артериальное давление – это один из важнейших параметров здоровья, а измерять его – легко и безопасно. Гипертония, то есть когда показатели тонометра превышают 139 и 89 миллиметра ртутного столба, не имеет субъективных симптомов.

– Многочисленными исследованиями показано, что артериальная гипертензия является причиной подавляющего числа преждевременных и потенциально устранимых смертей.

По словам специалиста, у людей есть еще одно ошибочное мнение о том, что гипертония бывает только у пожилых.

– На самом деле более четверти молодых уже имеют гипертонию. Это определяет важность периодического измерения давления. Здоровым гражданам молодого и среднего возраста необходимо проверят его не реже раза в год и при каждом посещении врача вне зависимости от цели визита.

Напомним, что основная задача акции «Здоровый#Я» заключается в том, чтобы обнаружить риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. О других проектах жители могут узнать благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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