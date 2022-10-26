Десантник из Уссурийска получил звание Героя России посмертно

Гвардии капитан Мингиян Лиджиев. ФОТО: ТК

Командиру десантно-штурмовой роты 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Уссурийска гвардии капитану Мингияну Лиджиеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Указ президент России Владимир Путин, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал военного обозревателя Алексея Суконкина.

– За тот тяжелейший бой в начале сентября на Николаево-Криворожском направлении, после которого по Приморью стали распускаться слухи о гибели всей уссурийской бригады ВДВ, – пишет обозреватель.

По информации Алексея Суконкина капитан, окруженный солдатами ВСУ, подорвал себя гранатой.

Указ №764 вступил в силу 24.10.2022 года.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о том, что при крушении истребителя в Иркутске погиб летчик-испытатель родом из Приморского края. О смерти военнослужащего рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

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