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26 октября 2022 3:49

Специалист рассказал, какой снегоуборочной техники не хватает Владивостоку

Предприятие «Содержание городских территорий» закупает три распределителя химреагентов
Павел САХАРОВСКИЙ
Новые запчасти для техники должны прийти до ноября.

Новые запчасти для техники должны прийти до ноября.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Для уборки снега с улиц дальневосточной столицы муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» использует почти 190 единиц спецтехники, но для большей оперативности организация планирует закупить еще 50 машин. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке директор СГТ Николай Насонов рассказал, есть ли проблемы с приобретением техники.

В распоряжении предприятия находятся 189 единиц снегоуборочных машин, еще 52 планируют закупить в лизинг.

– У нас есть автогрейдер, трактор МТЗ, сейчас закупаем три больших распределителя химреагентов. По опыту прошлого года мы поняли, что нам их не хватает. Два из них будут работать на Маковского и один на объездной Седанка-Патрокл.

Как поделился директор СГТ, проблем с запчастями и их поставкой нет, большинство из них должны прийти до ноября.

В работе также помогают различные реагенты.По словам Николая Насонова, в этом сезоне предприятие планирует использовать «Бионорд», его закупили еще в марте и не успели включить его в работу.

– Он экологичен, разлагается и после него не надо убирать остатки химии, не вызывает щелочных ржавчин. Препарат эффективно себя показал по всей России. В первую очередь с его помощью мы обработаем центр. Также используем пескосоляную смесь и химреагенты.

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