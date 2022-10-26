Новые запчасти для техники должны прийти до ноября. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Для уборки снега с улиц дальневосточной столицы муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» использует почти 190 единиц спецтехники, но для большей оперативности организация планирует закупить еще 50 машин. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке директор СГТ Николай Насонов рассказал, есть ли проблемы с приобретением техники.

В распоряжении предприятия находятся 189 единиц снегоуборочных машин, еще 52 планируют закупить в лизинг.

– У нас есть автогрейдер, трактор МТЗ, сейчас закупаем три больших распределителя химреагентов. По опыту прошлого года мы поняли, что нам их не хватает. Два из них будут работать на Маковского и один на объездной Седанка-Патрокл.

Как поделился директор СГТ, проблем с запчастями и их поставкой нет, большинство из них должны прийти до ноября.

В работе также помогают различные реагенты.По словам Николая Насонова, в этом сезоне предприятие планирует использовать «Бионорд», его закупили еще в марте и не успели включить его в работу.

– Он экологичен, разлагается и после него не надо убирать остатки химии, не вызывает щелочных ржавчин. Препарат эффективно себя показал по всей России. В первую очередь с его помощью мы обработаем центр. Также используем пескосоляную смесь и химреагенты.

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