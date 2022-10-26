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Министерство обороны получит в водопользование участок в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке. Площадь передаваемой территории составила 38 тысяч квадратных метров. Также российское правительство распорядилось, чтобы военные получили 520 тысяч кв. м. земли в бухте Промежуточной, расположенной в Уссурийском заливе. Срок использования составит 20 лет.

На первой странице распоряжения правительства РФ указано, что участки передаются Минобороны «для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Распоряжение вступает в силу с 24 октября 2022 года. На бумагах прописаны координаты земли, которая будет подконтрольна военным в проливе Босфор-Восточный. Оказалось, что это территория расположена в районе улицы Калинина в Первомайском районе Владивостока, охватывающая мыс Клета.

В приложении к документу написано, что Минобороны обязано эксплуатировать территорию в заливе, учитывая определенные условия, в том числе – содержать технические сооружении, связанные с использованием водного объекта; оперативно информировать органы надзора об авариях или ЧС на объектах и ликвидировать их. Также в перечень вошли контроль экологической обстановки и другие пункты Аналогичные условия распространяются на второй участок в районе трассы Седанка-Патрокл.

Напомни, ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что в городе может появиться одна продолжительная набережная длиною в 18 километров. Только вдоль Амурского залива.

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