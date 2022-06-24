Новая единая набережная на 18 километров может появиться во Владивостоке

Во Владивостоке власти планируют построить единую набережную на 18 километров. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В четверг, 23 июня, во время ежегодного отчета о своей работе мэр Владивостока Константин Шестаков озвучил темы о благоустройстве города. Особое внимание он уделил комфортному отдыху жителей и планам создания единой набережной.

Как рассказал мэр, у властей есть задумка по созданию 18-километровой прогулочной зоны вдоль Амурского залива. Глава города уточнил, первые объекты этого масштабного проекта – набережные на улице Татарской и в районе Второй Речки начали благоустраивать еще в прошлом году.

Сейчас специалисты планируют строительство открытой зоны нового формата на набережной Спортивной гавани, но это произойдет только после ремонта теплосетей. Здесь также появится комфортная прогулочная зона, современная спортивная площадка, малые архитектурные формы и качественное освещение.

В рамках строительства рабочие обустроят спуски к морю, которые выполнят в форме трибун, чтобы все отдыхающие могли здесь посидеть и полюбоваться закатом.

Как уже сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», мэр отметил, что большинство жителей столицы Приморья выбрали важные для них направления для комфортной жизни в городе: благоустройство, дороги, транспорт, отопление и образование.

По словам главы, благодаря новым общественным пространствам Владивосток становится привлекательным для туристов. В прошлом году появилось уже девять таких территорий, а в 2023 преобразятся еще рад масштабных объектов.

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