Квартиры во Владивостоке упали в цене

Рынок недвижимости временно замер. Фото: Виктор Гусейнов

На рынке недвижимости в столице Дальнего Востока наблюдается пониженный спрос. Жители задаются вопросами и думают, выгодно ли сейчас покупать квартиру. Эксперты сходятся во мнении, что сейчас в сфере взята непреднамеренная пауза, и показатели спроса на жилье не испытали больших потрясений.

– Действительно, цены в этом сегменте немного просели. Достаточно много покупателей ушли с рынка, затаились. Собственники осторожничали. Корректировка цен прошла. Немного «гостинки» подешевели, типовые квартиры в хрущевках слегка снизились в стоимости. Однако обвала цен, разумеется, не ожидается, – рассказал «КП» директор агентства «Городской риелторский центр» Сергей Косиков.

Но это про вторичные «метры». Какова же ситуация с новостройками? Кажется, все немного сложнее. Сергей Косиков отмечает, что ситуацию можно назвать «остановкой цен»

– За динамикой ценообразования в первичной недвижимости смотрят поэтапно: по мере готовности объекта, по мере «распроданности» жилого дома и так далее. И до сентября цены в этом сегменте в каждом периоде традиционно повышались. А сейчас нет. Но, опять же, несмотря на спад спроса, ажиотаж стабилизируется.

Получается, что точного ответа на вопрос «выгодно ли сейчас брать?» нет. У всех потенциальных покупателей примерно те же шансы, что и были год назад. Немного дешевеет вторичное жилье, но продавцы быстро заметят растущий спрос, и все вернется в норму.

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