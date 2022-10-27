Для платной парковки возле здания правительства Приморья установили фиксированную цену

Такая же цена будет и для парковки на Уткинской. Фото: Администрация Владивостока

Для платных парковок закрытого типа на Светланской и Уткинской во Владивостоке установили фиксированную стоимость за шесть и более часов. Об этом рассказали специалисты «Цифрового Приморья».

С учетом коэффициента тарифной зоны платы за пользование парковкой в течение шести и более часов составит 250 рублей. То есть цена будет ниже, чем расчетная стоимость за тот же промежуток времени.

Почасовая стоимость для автомобилей категорий В составляет 50 рублей, для А, М – 25 рублей, С – 100 рублей, для D, BE, CE, DЕ – 150 рублей. Без тарифов водителям с машинами категории В за шесть часов водителям пришлось бы платить 300 рублей.

Напомним, что парковка на Светланской, 22, находится возле правительства Приморья и рассчитана на 144 места. На Уткинской, 15, в районе бывшего разворотного кольца троллейбусов поместятся 62 автомобиля.

Парковочные места будут работать в будни с 8:00 до 19:00.

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