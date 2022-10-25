В администрации опубликовали список адресов, где расположены парковки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке 25 ноября запустят первые платные парковочные зоны. Второй этап запланировали на 25 декабря. Сервис должен помочь снизить уровень загрузки центральной части и других участков дорог, а также увеличить востребованность общественного транспорта.

В первую очередь запустят зоны, для которых не нужны резидентные разрешения – это первые семь участков на Батарейной, Гоголя, Калинина, Корабельной Набережной, Петра Великого, Набережной, и две парковки закрытого типа рядом с правительством Приморья на Светланской, 22, и в районе Уткинской, 15. В общей сложности 25 ноября заработают больше 1000 парковочных мест.

АДРЕСА

В пресс-службе администрации Владивостока опубликовали полный список платных парковок:

– Батарейная (от дома №4 до дома №2; от дома №2в до дома №4; от дома №12 до дома №6а), Западная (от дома по Батарейной №6а до дома №2), Фонтанная (от дома по Батарейной №2 до Фонтанной №6).

Парковочных мест – 187, стоимость для авто категории В – 50 рублей в час, для категории А, М – 25 рублей в час, категории С – 100 рублей в час, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей в час;

– Гоголя (от дома №41 до дома №39а; участок напротив дома №10 по улице Крылова).

Парковочных мест – 57, стоимость для авто категории В – 50 рублей час, для категории А, М – 25 рублей час, категории С – 100 рублей час, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей час;

– Калинина (от дома №45 до дома № 9; от дома №4Б, стр.2 до дома № 4к, стр.2).

Парковочных мест – 133, стоимость для авто категории В – 35 руб/ч, для категории А, М – 17,5 руб/ч, категории С – 70 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 105 руб/ч;

– Набережная (от Светланской,4, до Набережной, 1).

Парковочных зон – 87, стоимость для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 руб/ч;

– Калинина (от дома №42 до дома №14; от дома №117а до дома №47).

Парковочных мест – 235, стоимость для авто категории В – 35 руб/ч, для категории А, М – 17,5 руб/ч, категории С – 70 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 105 руб/ч;

– Корабельная Набережная (от дома №1, стр. 2 до дома №4; от дома №6 до участка напротив дома №1 стр. 2).

Парковочных зон – 123, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 руб/ч;

– Петра Великого (от Светланской, 47 до Светланской, 49).

Парковочных мест – 34, стоимость для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 руб/ч;

– Светланская, 22 – парковка закрытого типа возле правительства Приморья, въехать можно через шлагбаум.

Парковочных мест – 144, стоимость для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 руб/ч;

– Уткинская, 15 – парковка закрытого типа в районе бывшего разворотного кольца троллейбусов, въезд – через шлагбаум.

Парковочных зон – 62, стоимость для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 руб/ч.

ОПЛАТА

Зоны платных парковочных пространств должны работать в будни с 8:00 до 19:00, ночью, по выходным и в праздничные нерабочие дни оставлять машину в специальных выделенных зонах можно бесплатно. Также оплата не требуется за первые 15 минут парковки – это время предусмотрено для высадки пассажиров.

Владивостокцы, которые живут в исторической части города или чьи дома примыкают к улицам, которые входят в зоны организации платных парковок, получат резидентные разрешения. Как рассказывал глава города Константин Шестаков, они нужны для того, чтобы парковаться бесплатно или по комфортной цене.

Без оплаты свои машины также смогут оставлять многодетные семьи, инвалиды, сотрудники скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарных, Росгвардии, прокуратуры, а также участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, созданных фашистами и их союзниками во время Второй мировой.

Напомним, что в приморской столице установили 37 платных парковочных зон. Внести плату можно с помощью банковских карт, специальных автоматов, которые принимают наличные и в приложении «Цифровое Приморье» или отправить СМС. Впервые жители города увидели паркоматы на улице весной этого года.

ВЫБИРАЙТЕ АВТОБУС

Кстати, во Владивостоке также продолжаются работы по организации выделенных полос для общественного транспорта. Сначала они появятся на кольце в центре города – от переулка Павленко (в район Покровского парка) по Алеутской, а затем по Светланской и Океанскому проспекту до Павленко. До конца октября специалисты должны нанести разметки, а в ноябре демонтировать старые знаки, обозначающие начало полосы и запрещающие на ней стоянку.

– Введение выделенных полос в комплексе с другими мерами позволит повысить привлекательность общественного транспорта, и в перспективе мы ожидаем, что все больше автомобилистов Владивостока захотят остановить свой выбор именно на автобусе, когда едут в центр города, – рассказали специалисты центра организации дорожного движения.

Ехать по выделенным полосам смогут не только маршрутные автобусы, но и автомобили экстренных служб, а также лицензированные такси. Выезд на них для других машин всегда запрещен.

По словам директора центра Александра Гревцева, специалисты уже установили стационарные камеры фотовидеофиксации, за выезд на полосу нарушителям придется платить штраф в 1500 рублей.

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